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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 08:04:15م
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  عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي بجنوب الصين إلى 17 شخصا
[29/أغسطس/2017]
بكين - سبأ:
اعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع بمقاطعة قويتشو جنوب غربي البلاد صباح أمس إلى 17 شخصا مع استمرار فقدان 18 آخرين.

وذكرت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) انه حتى الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ، تم العثور على 25 شخصا من بينهم 17 قتيلا و8 مصابين.

واوضحت الوكالة ان الانهيار وقع في بلدة تشانغجياوان بالمقاطعة وتضرر 34 منزلا وسقط أكثر من 600 ألف متر مكعب من الصخور والطين ل200 متر وضرب إحدى القرى واضطر اجمالي 195 شخصا من 66 عائلة إلى النزوح لأماكن أكثر أمانا بعد الزلزال.

ووصل إلى موقع الحادث أكثر من الفي شخص من رجال الشرطة والإطفاء والمسعفين بالإضافة لأكثر من 90 سيارة طوارئ و520 من أجهزة رصد الحياة و17 جهاز حفر و8 طائرات بدون طيار.

وبحسب السلطات الصينية فقد ضرب اليوم الثلاثاء انهيار أرضى قرية في مقاطعة يوننان المجاورة وتسبب فى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

سبأ
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