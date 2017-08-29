محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع جثامين ثلاثة من شهداء مجزرة العدوان في بيت العذري بأرحب صنعاء - سبأ:

شيع بصنعاء اليوم جثامين ثلاثة من أبناء محافظة المحويت، إستشهدوا في مجزرة طيران العدوان على إستراحة بيت العذري بمديرية أرحب.



وفي التشييع بحضور عضو مجلس النواب زيد أبو علي ووكيل محافظة صنعاء محمد الحباري وعضو الهيئة الإدارية بصنعاء حفظ الله اللساني وعدد من الشخصيات وأقارب الشهداء أدان المشيعون، الجريمة المروعة بحق المزارعين بمديرية أرحب.



وطالبوا المجتمع الدولي إلى الإضطلاع بدوره في وضع حد للمجازر التي يرتكبها العدوان بحق أبناء الشعب اليمني .. مؤكدين أن جرائم العدوان لن تسقط بالتقادم.



فيما أكد محافظ صنعاء حنين قطينة أن مجزرة العدوان في إستهداف إستراحة بيت العذري والتي راح ضحيتها 62 شهيدا وجريحا من المزارعين الذين يعملون في بيع وشراء القات فاقت بشاعتها جرائم الحرب.



وندد بصمت المجتمع الدولي تجاه ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين ونصف.



ووريت جثامين الشهداء الى مقبرة شباعة بأمانة العاصمة بعد الصلاة عليهم في جامع الحاشدي.



إلى ذلك نظم أهالي الشهداء وعدد من الشخصيات اليوم وقفة إحتجاجية تنديدا بجريمة العدوان السعودي الأمريكي في بيت العذري بمديرية أرحب.



واستنكر المشاركون في الوقفة التي حضرها محافظ صنعاء وعضو مجلس النواب زيد أبو علي صمت المجتمع الدولي المخجل تجاه جرائم العدوان وآخرها جريمة إستهداف إستراحة بيت العذري بأرحب .. مؤكدين ان دماء الشهداء لن تذهب هدرا.

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ