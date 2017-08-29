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  رياضة
ستوك سيتي الإنجليزي لكرة القدم يضم النمساوي فيمر مدافع توتنهام لمدة 5 أعوام
[29/أغسطس/2017]
ستوك سيتي- سبأ:
تعاقد نادي ستوك سيتي مع كيفن فيمر مدافع توتنهام هوتسبير منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) لمدة خمس سنوات.

ولم يلعب المدافع النمساوي البالغ عمره 24 عاما مع توتنهام هذا الموسم رغم أنه خاض 31 مباراة في كل المسابقات مع فريقه منذ انتقاله من كولونيا في 2015م.

وأعلن ستوك على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) اليوم الثلاثاء إبرام الصفقة وقال المدرب مارك هيوز إنه يشعر بالرضا بجهود النادي لتدعيم خط دفاع الفريق.

وقال هيوز "كيفن موهوب بلا شك.. سيضيف قوة للتشكيلة الموجودة بالفعل.. كان لدينا رغبة في تعزيز القوة الدفاعية لهذه التشكيلة في الصيف. نشعر أننا نجحنا في ذلك الأمر".

وأصبح فيمر رابع لاعب ينضم بشكل نهائي إلى ستوك في فترة الانتقالات الجارية بعد المدافع برونو مارتنز إندي ولاعب الوسط دارين فليتشر والمهاجم إيريك ماكسيم شوبو-موتينج.

كما تعاقد هيوز مع المهاجم خيسي رودريجيز على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان والمدافع كورت زوما من تشيلسي بالطريقة ذاتها.

سبأ
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