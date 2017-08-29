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أمين عام محلي أمانة العاصمة يتفقد العمل بمستشفى زايد للأمومة والطفولة
[29/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
اطلع أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم على سير العمل بمستشفى زايد للأمومة والطفولة بمديرية بني الحارث ومستوى الخدمات الطبية التي يقدمها .

وطاف جمعان ومعه وكيلا أمانة العاصمة يحيى جميل وعلي القفري ومدير عام مديرية بني الحارث عصام عجلان، بأقسام العمليات والطوارئ العامه وحضانة الأطفال وكذا قسم الجرحى بالمستشفى.

واستمع أمين عام محلي العاصمة من نائب مدير المستشفى لشئون الخدمات الدكتور عصام صوفان، إلى شرح عن عمل ونشاط المستشفى واستقباله للمرضى على مدار 24 ساعة ونوعية الخدمات المقدمة بالمستشفى وارتفاع نسبة التشغيل لعدد من الأقسام.

وثمن أمين عام محلي أمانة العاصمة بصمود قيادة وكوادر مستشفى زايد في تقديم الخدمات الطبية والمرضية للمواطنين رغم شحة الإمكانيات المادية والأوضاع الصعبة التي تسبب بها إستمرار العدوان والحصار.

وأكد حرص السلطة المحلية بأمانة العاصمة على تذليل الصعوبات وحل الإشكاليات التي تعيق عمل المستشفى في تقديم الخدمات الطبية .. موجها قيادة المستشفى برفع الإحتياجات الضرورية واللازمة لعمل المستشفى.

وحث جمعان كادر وممرضي وموظفي مستشفى زايد على مضاعفة الجهود ومراعاة الظروف الصعبة التي فرضها العدوان في مختلف.

فيما أشار نائب مدير المستشفى إلى الصعوبات التي تواجه عمل المستشفى جراء إنعدام النفقات التشغيلية وكذا الإحتياجات الطبية لكثير من الأقسام .. مشيدا بدعم واهتمام قيادة أمانة العاصمة للمستشفى وخدماته الطبية.

وأكدت قيادة المستشفى والكادر الطبي إستمرارهم في العمل في سبيل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد .

يذكر أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية التي قدمها المستشفى خلال العام الماضي نحو 167 ألف و568 حالة.

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