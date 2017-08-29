محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إجراءات تنفيذ مشروع التحويلات النقدية الطارئة بإب إب - سبأ:

التقى محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مسئول السياسات الإجتماعية بمكتب اليونيسيف ناصر البحم ومسئول الصحة والتغذية بالمنظمة ليون باول.



استعرض اللقاء بحضور وكيلا المحافظة عبد الحميد الشاهري والدكتور أشرف المتوكل إجراءات تنفيذ مشروع التحويلات النقدية الطارئة لمستحقي المساعدات والإعانات النقدية الممولة من البنك الدولي عبر اليونيسيف وآلية صرفها خلال الأيام المقبلة.



وأشار مسئولو اليونيسيف إلى أن مشروع التحويلات النقدية الطارئة يستهدف الشرائح المجتمعية الأشد فقرا وإحتياجا للمساعدات في مختلف المحافظات جراء الأوضاع الراهنة .



وبينا أن مشروع المساعدات الذي يستمر كمرحلة أولى ستة أشهر بمجموع دورتين للدفع يستهدف حالات الرعاية الإجتماعية .



وفي الإجتماع أكد المحافظ صلاح إستعداد قيادة المحافظة والمجالس المحلية بالمديريات التعاون لتسهيل وصول المساعدات النقدية إلى مستحقيها.



وأشاد بدعم البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف في تخفيف معاناة المواطنين والأسر الفقيرة والمتضررة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.



ودعا محافظ إب مدراء المديريات والمكاتب المعنية إلى التعاون مع لجان الصرف وتسهيل عملها وتذليل الصعوبات بما يكفل إنجاح عملية الصرف والوصول إلى المستهدفين.



حضر الإجتماع مدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي ومدير مكتب التخطيط بالمحافظة كمال الحارثي ومدير مكتب الشئون الإجتماعية نصر البعداني ومدير فرع صندوق الرعاية الإجتماعية قاسم شحرة ومسئول السياسات الإجتماعية باليونيسيف فرع إب صدام الظاهر.

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ