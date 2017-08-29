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الصليب الأحمر يقدم 238 سلة غذائية للعاملين بالمستشفى الجمهوري بالمحويت
[29/أغسطس/2017]
المحويت - سبأ:
قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 238 سلة غذائية للعاملين الصحيين بالمستشفى الجمهوري بالمحويت .

بهدف التخفيف من معاناتهم الناجمة عن انقطاع المرتبات وتحفيزهم على الاستمرار في تقديم خدمتهم الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى

وأعرب نائب مدير المستشفى الدكتور عبد الرحمن القناد عن الشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر على دورها الإنساني في دعم العاملين الصحيين بسلال غذائية لتخفيف معاناتهم وبما يسهم في إستمرار أداء واجبهم الإنساني .

وأشاد بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمستشفى وخاصة مركز الغسيل الكلوي ومركز معالجة الإسهالات وغيرها من الأقسام الطبية والعلاجية، بما يكفل إستمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمرتادين.

حضر توزيع السلال أمين عام جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحويت سعد الحفاشي ونائب مدير عام المستشفى الجمهوري للشئون الفنية محمد صالح الشعيبي.

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