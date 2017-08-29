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  رياضة
موناكو الفرنسي لكرة القدم يضم يوفيتيتش مهاجم إنترميلان لمدة 4 أعوام
[29/أغسطس/2017]
موناكو- سبأ:
أعلن نادي موناكو المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع ستيفان يوفيتيتش مهاجم إنترميلان الإيطالي بعقد لمدة أربع سنوات دون الكشف عن المقابل المادي اليوم الثلاثاء.

وانتقل يوفيتيتش مهاجم الجبل الأسود إلى إنترميلان قادما من مانشستر سيتي بعقد دائم في يناير الماضي بعدما قضى 18 شهرا على سبيل الإعارة.

وقضى المهاجم البالغ عمره 27 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي مع أشبيلية الإسباني وسجل سبعة أهداف وصنع 5 أهداف أخرى في 24 مباراة.

وقال يوفيتيتش لموقع موناكو الإلكتروني "أنا سعيد جدا بالوجود هنا.. موناكو فريق كبير وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا وأحرز لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي.. هناك العديد من اللاعبين الرائعين في هذا الفريق".

وذكرت تقارير فرنسية أن يوفيتيتش سيقود خط الهجوم بدلا من الشاب كيليان مبابي الذي بات قريبا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

سبأ
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