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توزيع سلال غذائية ومواد إيوائية على النازحين واللاجئين في الخوخة والمخا
[29/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ:
وزعت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الحديدة وأشرفت على توزيع عدد من حملات توزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية في مديريتي الخوخة بمحافظة الحديدة والمخا بتعز.

وذكر مدير الوحدة التنفيذية جابر حسين الرازحي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوحدة أشرفت على توزيع750 سلة غذائية في مديرية الخوخة مقدمة من جمعية جيل البناء وفاعلية خير، استهدفت أسر اللاجئيين الأفارقة في المخيم وأسر الشهداء والمرابطين في المديرية.

كما وزعت الوحدة التنفيذية مواد إيوائية لـ 321 حالة ومصابيح شمسية بمديرية الخوخه لأسر اللاجئين في المخيم.

وأشار الرازحي إلى أنه تم بمديرية المخاء توزيع 200 سلة غذائية لنازحي الهاملي، كما وزعت الوحدة التنفيذية ألف وعشر حالات إيوائية لنازحي الزهاري وجبل النار والهاملي بتمويل من المفوضية السامية للاجئين .

سبأ
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