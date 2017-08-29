محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام فعاليات المراكز الصيفية بمنطقة الأشمور بعمران عمران - سبأ:

اختتمت بمنطقة الاشمور محافظة عمران أنشطة وفعاليات المراكز الصيفية لحفظ القرآن الكريم وعلومه، نظمتها إدارة المراكز الصيفية بمديرية عمران تحت شعار "ثبات وانتصار".



وفي الإختتام أشار مدير عام المديرية مطهر الدرة إلى أهمية المراكز الصيفية في صقل مهارات الطلاب والطالبات بما يفيدهم في حياتهم العلمية والعملية وخاصة تعليم وحفظ كتاب الله تعالى والنهل من علومه.



وأكد أهمية تحمل الجميع في تنشأة الأجيال على القيم والتعاليم الدينية القائمة على الوسطية والإعتدال ونبذ التعصب والتشدد .. مشددا على أهمية إستمرار تنظيم المركز والحلقات القرآنية لتحفيظ كتاب الله تعالى.



عقب ذلك جرى تكريم المبرزين من الطلاب بالشهادات التقديرية.

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ