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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 06:26:23م
الرئيس الصماد ونائبه يقدمان واجب العزاء لأسر شهداء الأمن وخالد الرضي
قدم الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم ومعه نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي واجب العزاء والمواساة لأسر شهداء المؤسسة الأمنية الشهيد جندي يوسف أحمد محمد البداي والشهيد جندي مصطفى محمد محمد المر
القوات العراقية تحرر وادي الوشاش والمبنى الحكومي في العياضية
تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم استعادة السيطرة على المبنى الحكومي في ناحية العياضية ووادي الوشاش في قضاء تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي.
رئيس الوزراء يرأس إجتماعا مشتركا مع القطاع الخاص لمناقشة التحديات الإقتصادية
عقد إجتماع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة جوانب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
اليفاعي وإيهاب عادل يتوجان بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة
توج اللاعب عبد الرحمن اليفاعي بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة لفردي العمومي.
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  عربي ودولي
مصرع 14 مسلحاً من عناصر داعش في غارات جوية أمريكية بأفغانستان
[29/أغسطس/2017]
كابول- سبأ:
لقي ما لا يقل عن 14 مسلحا من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي مصرعهم في غارات جوية شنتها طائرات أمريكية على إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

وقالت شرطة الإقليم في بيان نشرته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء: إن الغارات الجوية نفذت بالقرب من منطقة أشين أمس.. مضيفة أن سيدة تابعة للتنظيم الإرهابي كانت من بين القتلى.

وأوضح البيان أن الغارات الجوية نفذت في منطقتي ماماند مارغى وسات في منطقة أشين.. نافيا تكبد السكان المحليين وموظفي الأمن أي خسائر في الضربات الجوية.

سبأ
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