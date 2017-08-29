عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 14 مسلحاً من عناصر داعش في غارات جوية أمريكية بأفغانستان كابول- سبأ:

لقي ما لا يقل عن 14 مسلحا من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي مصرعهم في غارات جوية شنتها طائرات أمريكية على إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.



وقالت شرطة الإقليم في بيان نشرته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء: إن الغارات الجوية نفذت بالقرب من منطقة أشين أمس.. مضيفة أن سيدة تابعة للتنظيم الإرهابي كانت من بين القتلى.



وأوضح البيان أن الغارات الجوية نفذت في منطقتي ماماند مارغى وسات في منطقة أشين.. نافيا تكبد السكان المحليين وموظفي الأمن أي خسائر في الضربات الجوية.

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ