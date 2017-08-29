اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض الأسهم الأمريكية بشكل حاد بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً نيويورك- سبأ:

انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل حاد عند الفتح اليوم الثلاثاء، وخسر المؤشر داو جونز أكثر من 100 نقطة، مع إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق اليابان مما أدى إلى تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن “"ل الخيارات مطروحة".



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 123.16 نقطة أو 0.56 في المائة إلى 21685.24 نقطة.



ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 15.85 نقطة أو 0.65 في المائة إلى 2428.39 نقطة.



وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 53.68 نقطة أو 0.85 في المائة إلى 6229.34 نقطة.

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ