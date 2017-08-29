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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 06:26:23م
الرئيس الصماد ونائبه يقدمان واجب العزاء لأسر شهداء الأمن وخالد الرضي
قدم الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم ومعه نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي واجب العزاء والمواساة لأسر شهداء المؤسسة الأمنية الشهيد جندي يوسف أحمد محمد البداي والشهيد جندي مصطفى محمد محمد المر
القوات العراقية تحرر وادي الوشاش والمبنى الحكومي في العياضية
تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم استعادة السيطرة على المبنى الحكومي في ناحية العياضية ووادي الوشاش في قضاء تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي.
رئيس الوزراء يرأس إجتماعا مشتركا مع القطاع الخاص لمناقشة التحديات الإقتصادية
عقد إجتماع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة جوانب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
اليفاعي وإيهاب عادل يتوجان بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة
توج اللاعب عبد الرحمن اليفاعي بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة لفردي العمومي.
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  اقتصاد
انخفاض الأسهم الأمريكية بشكل حاد بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً
[29/أغسطس/2017]
نيويورك- سبأ:
انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل حاد عند الفتح اليوم الثلاثاء، وخسر المؤشر داو جونز أكثر من 100 نقطة، مع إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق اليابان مما أدى إلى تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن “"ل الخيارات مطروحة".

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 123.16 نقطة أو 0.56 في المائة إلى 21685.24 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 15.85 نقطة أو 0.65 في المائة إلى 2428.39 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 53.68 نقطة أو 0.85 في المائة إلى 6229.34 نقطة.

سبأ
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