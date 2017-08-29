ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 06:26:23م
الرئيس الصماد ونائبه يقدمان واجب العزاء لأسر شهداء الأمن وخالد الرضي
قدم الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم ومعه نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي واجب العزاء والمواساة لأسر شهداء المؤسسة الأمنية الشهيد جندي يوسف أحمد محمد البداي والشهيد جندي مصطفى محمد محمد المر
القوات العراقية تحرر وادي الوشاش والمبنى الحكومي في العياضية
تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم استعادة السيطرة على المبنى الحكومي في ناحية العياضية ووادي الوشاش في قضاء تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي.
رئيس الوزراء يرأس إجتماعا مشتركا مع القطاع الخاص لمناقشة التحديات الإقتصادية
عقد إجتماع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة جوانب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
اليفاعي وإيهاب عادل يتوجان بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة
توج اللاعب عبد الرحمن اليفاعي بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة لفردي العمومي.
آخر الأخبار:
الصليب الأحمر يقدم 238 سلة غذائية للعاملين بالمستشفى الجمهوري بالمحويت
موناكو الفرنسي لكرة القدم يضم يوفيتيتش مهاجم إنترميلان لمدة 4 أعوام
توزيع سلال غذائية ومواد إيوائية على النازحين واللاجئين في الخوخة والمخا
إختتام فعاليات المراكز الصيفية بمنطقة الأشمور بعمران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
اليفاعي وإيهاب عادل يتوجان بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة
[29/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
توج اللاعب عبد الرحمن اليفاعي بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة لفردي العمومي.

جاء تتويج اليفاعي بالبطولة التي نظمها في ثلاثة أيام فرع إتحاد اللعبة بأمانة العاصمة بعد فوزه على منافسه عمر الكدس 3/ صفر في المباراة النهائية التي جرت اليوم في صالة النادي الأهلي بصنعاء.

وتمكن اللاعب عبد الرحمن اليفاعي من حسم الشوطين الأول والثاني بنتيجة 11 مقابل 9, ليواصل تألقه ويكسب الشوط الثالث 11 مقابل 8 ويتوج باللقب.

وكان اليفاعي وصل إلأى نهائي البطولة عقب تخطيه منافسه علي العيباني بنتيجة 3/ 2 ضمن المربع الذهبي، فيما أحرز اللاعب محمد الحبابي المركز الثالث لنفس الفئة بفوزه على منافسه علي العيباني 3/ 2 بواقع 11/ 3 , 5/ 11 , 11/ 8 , 14/ 13 و 11/ 8.

وفي فئة الأشبال حقق اللاعب إيهاب عادل لقب البطولة بتجاوزه منافسه وائل السعيدي 3 / صفر في المباراة النهائية، في حين حسم اللاعب إيهاب عادل الأشواط الثلاثة بمحصلة 11/ 8 , 11/ 7 و 11/ 3 لينتزع اللقب.

وكان اللاعب أمجد البرطي حقق المركز الثالث لذات الفئة بفوزه على منافسه عبد الرحمن شبيل 3/ 1 بواقع 11/ 8 , 9 / 11 , 11/ 3 و 11/ 6.

وتختتم منافسات البطولة غدا الأربعاء بلقاء نهائي الناشئين الذي سيجمع اللاعبان إبراهيم جباري مع منافسه محمد الحيمي.

حضر منافسات اليوم رئيس فرع إتحاد اللعبة بأمانة العاصمة عبير المتوكل وأمين عام الفرع علي حاج.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
موناكو الفرنسي لكرة القدم يضم يوفيتيتش مهاجم إنترميلان لمدة 4 أعوام
الأمانة العامة لجائزة الدولة للشباب تستكمل تصفيات مسابقة الموسيقى
شارابوفا تتألق في عودتها للبطولات الكبرى للتنس
إنطلاق بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة
تسيبولكوفا تدخل قائمة المصنفات العشر الأوائل في التنس
رودريجيز يغيب عن لقاء كولومبيا وفنزويلا بتصفيات كأس العالم للإصابة
أسينسيو ينقذ الريال من السقوط ويقوده للتعادل مع بلنسيه
إختتام البطولة التنشيطية الخامسة للكونغ فو بصنعاء
فابريجاس وموراتا يقودان تشيلسي للفوز على ايفرتون بالدوري الإنجليزي لكرة القدم
فوز الملاكم الأمريكي مايويذر على مكجريجور بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة
العدوان السعودي على اليمن
توزيع سلال غذائية ومواد إيوائية على النازحين واللاجئين في الخوخة والمخا
[29/أغسطس/2017]
مستشار الأمين العام للأمم المُتحدة يطلع على حجم الأضرار بميناء الحديدة واحتياجاته
[29/أغسطس/2017]
حرائر حريب القراميش بمأرب يقدمن قافلة عيدية للجيش واللجان الشعبية
[29/أغسطس/2017]
وزير العدل يؤكد حق الشعب اليمني في محاكمة دول تحالف العدوان
[29/أغسطس/2017]
وزارة حقوق الإنسان: أكثر من 10 آلاف شهيد ووفاة 247 ألف مواطن جراء العدوان والحصار
[29/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by