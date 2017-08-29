رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليفاعي وإيهاب عادل يتوجان بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة صنعاء - سبأ:

توج اللاعب عبد الرحمن اليفاعي بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة لفردي العمومي.



جاء تتويج اليفاعي بالبطولة التي نظمها في ثلاثة أيام فرع إتحاد اللعبة بأمانة العاصمة بعد فوزه على منافسه عمر الكدس 3/ صفر في المباراة النهائية التي جرت اليوم في صالة النادي الأهلي بصنعاء.



وتمكن اللاعب عبد الرحمن اليفاعي من حسم الشوطين الأول والثاني بنتيجة 11 مقابل 9, ليواصل تألقه ويكسب الشوط الثالث 11 مقابل 8 ويتوج باللقب.



وكان اليفاعي وصل إلأى نهائي البطولة عقب تخطيه منافسه علي العيباني بنتيجة 3/ 2 ضمن المربع الذهبي، فيما أحرز اللاعب محمد الحبابي المركز الثالث لنفس الفئة بفوزه على منافسه علي العيباني 3/ 2 بواقع 11/ 3 , 5/ 11 , 11/ 8 , 14/ 13 و 11/ 8.



وفي فئة الأشبال حقق اللاعب إيهاب عادل لقب البطولة بتجاوزه منافسه وائل السعيدي 3 / صفر في المباراة النهائية، في حين حسم اللاعب إيهاب عادل الأشواط الثلاثة بمحصلة 11/ 8 , 11/ 7 و 11/ 3 لينتزع اللقب.



وكان اللاعب أمجد البرطي حقق المركز الثالث لذات الفئة بفوزه على منافسه عبد الرحمن شبيل 3/ 1 بواقع 11/ 8 , 9 / 11 , 11/ 3 و 11/ 6.



وتختتم منافسات البطولة غدا الأربعاء بلقاء نهائي الناشئين الذي سيجمع اللاعبان إبراهيم جباري مع منافسه محمد الحيمي.



حضر منافسات اليوم رئيس فرع إتحاد اللعبة بأمانة العاصمة عبير المتوكل وأمين عام الفرع علي حاج.

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ