ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 06:26:23م
الرئيس الصماد ونائبه يقدمان واجب العزاء لأسر شهداء الأمن وخالد الرضي
قدم الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم ومعه نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي واجب العزاء والمواساة لأسر شهداء المؤسسة الأمنية الشهيد جندي يوسف أحمد محمد البداي والشهيد جندي مصطفى محمد محمد المر
القوات العراقية تحرر وادي الوشاش والمبنى الحكومي في العياضية
تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم استعادة السيطرة على المبنى الحكومي في ناحية العياضية ووادي الوشاش في قضاء تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي.
رئيس الوزراء يرأس إجتماعا مشتركا مع القطاع الخاص لمناقشة التحديات الإقتصادية
عقد إجتماع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة جوانب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
اليفاعي وإيهاب عادل يتوجان بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة
توج اللاعب عبد الرحمن اليفاعي بلقب بطولة أمانة العاصمة لكرة الطاولة لفردي العمومي.
آخر الأخبار:
الصليب الأحمر يقدم 238 سلة غذائية للعاملين بالمستشفى الجمهوري بالمحويت
موناكو الفرنسي لكرة القدم يضم يوفيتيتش مهاجم إنترميلان لمدة 4 أعوام
توزيع سلال غذائية ومواد إيوائية على النازحين واللاجئين في الخوخة والمخا
إختتام فعاليات المراكز الصيفية بمنطقة الأشمور بعمران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مستشار الأمين العام للأمم المُتحدة يطلع على حجم الأضرار بميناء الحديدة واحتياجاته
[29/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ:
ناقش محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية رضوان بونصير وممثل منظمة الأوتشا جورج خوري، دور الأمم المتحدة الممكن لإعادة بناء وإعمار البنية التحتية لأرصفة ميناء الحديدة وآلياته التي دمرت نتيجة قصف طيران العدوان للميناء.

وفي اللقاء اطلع محافظ الحديدة مستشار الأمين العام للأمم المُتحدة على حجم الأضرار التي تعرض ويتعرض لها الميناء جراء إستمرار العدوان في إستهداف الميناء، والذي ينعكس على الحالة المعيشية للمواطن والتي تزداد سوءا في ظل صمت دولي مطبق .

فيما أشار مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن هناك توجه حقيقي لهيئة الأمم المتحدة لدعم ميناء الحديدة رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجهها.

وأكد أن الأمم المتحدة ستبذل المزيد من الجهود مع كافة الشركاء لإيصال المساعدات الإنسانية وخاصة في المجال الصحي والغذائي والذي يتطلب مزيدا من الإهتمام لايقل عن أهمية توفير المواد الأساسية.

وبين بونصير أن استمرار الحرب يزيد من معاناة اليمنيين في العديد من الجوانب والتي ستسعى الأمم المتحدة لإتخاذ ما يلزم لدعم المدن والمحافظات .. داعيا المنظمات العاملة في اليمن إلى دعم جهود الإغاثة والعمل كفريق واحد للوصول إلى الغايات المنشودة والمطالبة بإيقاف الحرب وإعادة البناء والإعمار.

وأشاد بجهود إدارة ميناء الحديدة والعمل بشفافية وإعطاء الأولوية للسفن التي تحمل مواد إغاثية وضرورية وإيجاد آلية لمراقبة السفن من خلال مختصين ومستشارين تضمن الإسراع في وصولها من أجل تقديم المواد الإغاثية.

فيما استعرض رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية الكابتن محمد إسحاق الخسائر التي لحقت بالميناء جراء القصف الذي طال بنيته التحتية .. لافتا إلى إستمرار العدوان في إستهداف سيتسبب في كارثة إنسانية.

وأشار إلى أن القصف تسبب أيضا في إنخفاض الموارد الممكنة من أجل تشغيل الميناء والذي يعد من أهم الموانئ في اليمن كونه الشريان الوحيد للشعب اليمني .. مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود من قبل المنظمات الدولية للإسراع في إيقاف التدمير الذي يتعرض له الميناء وباقي المنشآت الخدمية بالمحافظة.

بدوره استعرض مدير مكتب الأوتشا في اليمن الإحتياجات التي يتطلبها ميناء الحديدة من آليات ومعدات ورافعات كونها أساس العمل في الميناء.

إلى ذلك قام مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومرافقوه بجولة في أرصفة ميناء الحديدة واطلع على حجم الأضرار التي تعرض لها الميناء بسبب القصف خلال الفترة السابقة.

كما اطلع بونصير على الإحتياج الفعلي الذي يتوجب توفيره لإعادة نشاط الميناء إلى الحالة التي كان عليها في السابق.

حضر اللقاء نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر يحيى شرف الدين ومدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عبدالله الرازحي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الصليب الأحمر يقدم 238 سلة غذائية للعاملين بالمستشفى الجمهوري بالمحويت
توزيع سلال غذائية ومواد إيوائية على النازحين واللاجئين في الخوخة والمخا
إختتام فعاليات المراكز الصيفية بمنطقة الأشمور بعمران
تشييع جثمان الفقيد محمد عفيف بالبيضاء
دورة حول التوعية الوقائية من الكوليرا بعمران
حرائر حريب القراميش بمأرب يقدمن قافلة عيدية للجيش واللجان الشعبية
وزيرا الكهرباء والشؤون القانونية يناقشان لائحة تنظيم عمل مالكي المولدات الخاصة
أمنية إب تقر الخطة الأمنية للفترة القادمة وإجازة عيد الأضحى
وزير المياه والبيئة يلتقي الممثل المقيم لليونسيف
محافظ البيضاء يتفقد منسوب المياه في سد المدينة
العدوان السعودي على اليمن
توزيع سلال غذائية ومواد إيوائية على النازحين واللاجئين في الخوخة والمخا
[29/أغسطس/2017]
مستشار الأمين العام للأمم المُتحدة يطلع على حجم الأضرار بميناء الحديدة واحتياجاته
[29/أغسطس/2017]
حرائر حريب القراميش بمأرب يقدمن قافلة عيدية للجيش واللجان الشعبية
[29/أغسطس/2017]
وزير العدل يؤكد حق الشعب اليمني في محاكمة دول تحالف العدوان
[29/أغسطس/2017]
وزارة حقوق الإنسان: أكثر من 10 آلاف شهيد ووفاة 247 ألف مواطن جراء العدوان والحصار
[29/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by