اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق مسقط - سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (3ر43) نقطة وبنسبة (87ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (01ر5047) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (68ر5003) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(843) ألفًا و(155) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (17) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (3) ملايين و(284) ألفًا و(896) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (384ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (63ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (849) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (09ر22) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليونًا و(162) ألف ريال عماني أي ما نسبته (24ر30) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (313) ألف ريال عماني وبنسبة (14ر8) في المائة.

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ