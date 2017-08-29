محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة حول التوعية الوقائية من الكوليرا بعمران عمران - سبأ:

بدأت بمحافظة عمران اليوم دورة تدريبية حول التوعية الوقائية والتثقيف الصحي من الكوليرا والإسهالات المائية الحادة، نظمتها مؤسسة بناء بالتنسيق مع مكتب المياه والبيئة ومؤسسة المياه والريف ومكتب الصحة العامة بالمحافظة.



تهدف الدورة التي تستمر شهرين بتمويل منظمة اليونيسيف إكساب 176 متدربا ومتدربة معارف حول كيفية إستخدام الكلور وتعقيم المياه والتوعية الصحية للوقاية من وباء الكوليرا.



وأشار مدير مكتب المياه والبيئة عبد الرحمن المعلمي إلى أهمية التوعية المجتمعية للحد من مخاطر الكوليرا والإسهالات المائية الحادة .



وحث المشاركين على تطبيق ما تتضمنه الدورة من مفاهيم خلال تنفيذ مهام التوعية المجتمعية.



فيما أكد مدير مؤسسة بناء الدكتور مثقال القحوم أهمية التوعية بمخاطر الكوليرا والحد من انتشاره .. حاثا المشاركين على الإستفادة من الدورة وتطبيق ما تتضمنه في الميدان.

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ