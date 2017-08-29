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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 06:26:23م
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بيونغ يانغ: المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية تصب الزيت على النار
[29/أغسطس/2017]
جنيف - سبأ:
أكدت كوريا الديمقراطية أنها تملك كامل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة “النوايا العدوانية” للولايات المتحدة.

وقال سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة هان تاي سونغ اليوم في مؤتمر حول نزع السلاح تعقده الأمم المتحدة في جنيف إن “المناورات العسكرية المشتركة الامريكية الكورية الجنوبية الجارية في الوقت الراهن في خضم التوتر حول شبه الجزيرة الكورية وعلى رغم التحذيرات الحازمة من جمهورية كوريا الشمالية ليست سوى عمل مفرط يصب الزيت على النار”.

وأضاف سونغ: “أما وقد أعلنت الولايات صراحة عن نواياها العدوانية حيال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من خلال المشاركة في هذه المناورات فتتوافر لبلادي كل الاسباب التي تحملها على الرد بتدابير مضادة حازمة من خلال ممارسة حقها في الدفاع عن النفس..” محذرا من ان “الولايات المتحدة ستعتبر مسؤولة عن العواقب الكارثية التي ستنجم عنها”.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية حالة من التوتر الشديد جراء المناورات العسكرية الامريكية الكورية الجنوبية المتكررة فضلا عن التهديدات الأمريكية العدائية المتواصلة ضد كوريا الديمقراطية وقيام واشنطن مؤخرا بنشر منظومة “ثاد” الصاروخية في أراضى كوريا الجنوبية وهو ما تعتبره بيونغ يانغ تهديدا لأمنها القومي.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم صاروخا مر فوق أجواء اليابان بحسب ما اعلنت كل من كوريا الجنوبية واليابان وذلك بعد أن حذرت كوريا الديمقراطية الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي من “اللعب بالنار بشكل متهور فوق برميل بارود نووي” ردا على التدريبات العسكرية التى تجريها حاليا مع كوريا الجنوبية.

وأشار سونغ إلى أن بلاده ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية مع القوة النووية طالما تمسكت الولايات المتحدة بتهديدها النووي والمناورات العسكرية.

وتؤكد كوريا الشمالية باستمرار أن تطويرها للصواريخ البالستية يمثل خيارا اتخذته للدفاع عن نفسها فى مواجهة السياسة العدائية للولايات المتحدة والتهديد الأمريكي بحرب نووية والممتد لعقود من الزمن.

بدوره جدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب تهديداته لكوريا الشمالية.. معتبرا في بيان اصدره البيت الابيض أن “كل الخيارات مطروحة” في هذا المجال.

وكان ترامب هدد من قبل بيونغ يانغ بـ “التعامل بحزم صارم وبنيران وغضب لم يرها العالم على الاطلاق” في حال واجهت بلاده ما وصفه بالتهديد من جانب كوريا الشمالية.

سبأ
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