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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 06:26:23م
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وزيرا الكهرباء والشؤون القانونية يناقشان لائحة تنظيم عمل مالكي المولدات الخاصة
[29/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش لقاء بصنعاء اليوم ضم وزيرا الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار، الجوانب المتعلقة بلائحة تنظيم عمل مالكي المولدات الكهربائية الخاصة.

واستعرض اللقاء بحضور وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الإفتاء والتشريع الدكتور عبدالله بركات، مضامين اللائحة الجديدة لتنظيم عمل المولدات الكهربائية الخاصة بأمانة العاصمة والمحافظات، بالإضافة إلى موضوع الهيكل العام للمؤسسة العامة للكهرباء وكذا قانون الكهرباء الحالي.

وفي اللقاء أكد وزير الكهرباء والطاقة الحرص على تنظيم عمل المولدات الخاصة والإشراف عليها من قبل وزارة ومؤسسة الكهرباء بما يحافظ على شبكات التوزيع الكهربائية .

وقال " تم وضع اللمسات الأخيرة للائحة الخاصة بتنظيم عمل أصحاب المولدات الخاصة، سيتم عقب إجازة عيد الأضحى إصدار اللائحة واعتمادها من مجلس الوزراء والبدء بتنفيذها" .. مؤكدا أهمية الإلتزام بالهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها وخاصة ما يتعلق بالتعيينات وعدم إستحداث أي مواقع جديدة غير موجودة في الهياكل التنظيمية.

وأضاف " هذه اللائحة ستتيح لوزارة الكهرباء والطاقة الإشراف على نشاط المولدات بما يحافظ على شبكات التوزيع ".

فيما أوضح وزير الشؤون القانونية أن هناك بعض الإشكاليات في اللائحة المتعلقة بتنظيم عمل أصحاب المولدات الكهربائية، وتم معالجتها وسيتم إقرار اللائحة وإصدارها عقب إجازة عيد الأضحى.

وأكد أهمية اللائحة من خلال ما تضمنته من بنود ونصوص تتيح عملية للإشراف والمتابعة والإجراءات التي تتخذها وزارة ومؤسسة الكهرباء للمحافظة على أصول الوزارة والمؤسسة وفي المقدمة الشبكة الكهربائية.

حضر اللقاء مدير عام التشريع بوزارة الشؤون القانونية محسن الشامي ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الكهرباء محمد العيني.

سبأ
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