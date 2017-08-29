اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في 6 أشهر وسط توترات كوريا الشمالية لندن- سبأ:

انخفضت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة إلى أدنى مستوى في ستة شهور اليوم الثلاثاء بعدما تسبب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في إثارة القلق خلال التداولات الآسيوية.



وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1 في المائة ويتجه صوب تكبد ثالث خسارة شهرية على التوالي في أغسطس.



وانخفض مؤشر منطقة اليورو ومؤشر الأسهم القيادية 0.9 في المائة بينما تراجع كل من فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي 1 في المائة.



وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.9 في المائة عند الفتح.



وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا فوق شمال اليابان وهو ما نددت به الحكومة اليابانية وأدى لتراجع الأسهم اليابانية والكورية والدولار.



ومع وصول حالة القلق إلى الأسواق الأوروبية تراجعت جميع القطاعات. لكن أسهم شركتي التنقيب عن الذهب راندجولد ريسورسز وفريسنيلو خالفت الاتجاه العام وصعدت بنسب بين 2.6 و3.2 في المائة مع صعود أسعار الذهب لأعلى مستوى في 9 شهور ونصف الشهر في ظل إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.



وتكبد قطاع الإعلام أكبر خسائر حيث هوى سهم بروسيبنسات 12 في المائة بعدما قالت شركة الخدمات التلفزيونية الألمانية إنها تبحث عن مستثمرين لوحدتي الإنتاج التلفزيوني والتجارة الإلكترونية.. كما تأثرت الأسهم أيضا بخفض التصنيف من جولدمان ساكس.



وهبط سهم مجموعة آر.تي.إل الألمانية 7 في المائة.

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ