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  اقتصاد
انخفاض أسعار النفط مع تأثر الأسواق بإعصار في الولايات المتحدة
[29/أغسطس/2017]
لندن - سبأ:
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تتأثر فيه الأسواق بإغلاق نحو 13 في المائة من الطاقة التكريرية للخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم للنفط بعد أن ضرب إعصار مداري قلب صناعتها النفطية.

وساعد إغلاق مصافي النفط أسعار العقود الآجلة للبنزين الأمريكي على الصعود إلى أعلى مستوى في عامين عند 1.7799 للجالون يوم امس الاثنين..

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتا إلى 51.47 دولار للبرميل بعد أن جرى تداولها مرتفعة عند 52.19 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 46.67 دولار للبرميل بعد أن هبطت أكثر من اثنين في المئة في الجلسة السابقة.

وقد يؤدي تقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار إلى المزيد من التقلبات.

وقال أوليفر جاكوب العضو المنتدب لتحليلات النفط لدي شركة بتروماتريكس “يجب أن تعمل مصافي النفط في آسيا بمعدلات أعلى كي تعوض (إغلاق المصافي الأمريكي)، وهو ما يدعم برنت”.

لكن جاكوب حذر من أن حجم الأعمال المتوقفة في قطاع أنشطة المصب في الولايات المتحدة لم يتضح بعد، وأن الأضرار الكبيرة في حقول النفط أو خطوط الأنابيب قد تدعم أسعار خام غرب تكساس الوسيط.

وألحقت العاصفة المدارية هارفي، التي انخفضت من إعصار، بمصافي النفط ضررا أكبر مما أصاب منتجي الخام.

سبأ
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