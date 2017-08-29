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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 04:58:39م
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افتتاح أقسام تخصصية جديدة بهيئة مستشفى الثورة بالحديدة
[29/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ:
افتتح محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ووكيل المحافظة هاشم العزعزي اليوم قسم الحضانة بهيئة مستشفى الثورة العام والذي تم تجهيزه بتمويل من منظمه اليونسيف.

واستمع المحافظ من رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل إلى شرح عن مكونات القسم والتجهيزات التي تم إدخالها للقسم لاستقبال الحالات وتقديم خدمة إضافية للخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأشار الدكتور سهيل إلى أن التجهيزات تشمل ست حاضنات ومعدات تنفس الأطفال والتنفس الاصطناعي للعناية المركزة للأطفال إضافة إلى أجهزة المراقبة الحديثة.

كما افتتح محافظ الحديدة غرفة العناية المركزة وغرفة العمليات بمركز الحروق بهيئة مستشفى الثورة والتي تم تجهيزها بالمعدات والأجهزة الطبية بدعم من فاعل خير في إطار حملة الناجي التي تنفذها مؤسسة بنات الحديدة التنموية الاجتماعية.

واستمع المحافظ من رئيس الهيئة والقائمين على مركز الحروق إلى شرح عن أهمية تفعيل العمل بقسم العمليات والعناية المركزة بالمركز في ظل تزايد حالات الإصابة بالحروق جراء قصف العدوان للمحافظة.

حضر الافتتاح نواب رئيس الهيئة الدكتور عبد الله زحيري والدكتور أحمد معجم والدكتور ردمان الحمادي ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين جابر حسين الرازحي ومدير مركز الحروق الدكتور عادل قطقط والمدير التنفيذي لمؤسسة بنات الحديدة حنان بامشموس وممثل مكتب منظمة اليونسيف بالمحافظة الدكتور خالد الشيباني.

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