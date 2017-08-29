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القوات العراقية تحرر وادي الوشاش والمبنى الحكومي في العياضية
[29/أغسطس/2017]
بغداد - سبأ:
تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم استعادة السيطرة على المبنى الحكومي في ناحية العياضية ووادي الوشاش في قضاء تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في بيان للإعلام الحربي العراقي أوردته وكالة أنباء الاعلام العراقي “واع” إن “القوات الأمنية حررت مبنى الحكومة ومحطة تعبئة الوقود في ناحية العياضية وشرعت بعمليات تطهير الابنية المحررة”.

وأضاف البيان إن “فرقة الرد السريع و بإسناد طيران الجيش حررت وادي الوشاش بالكامل بعد مواجهات شرسة مع تنظيم داعش الإرهابي”... موضحا أن قطعات الجيش العراقي تواصل تقدمها لتحرير العياضية بالكامل والتي تعتبر المعقل الأخير لتنظيم داعش الإرهابي شمال تلعفر.

وكانت القوات العراقية استعادت امس السيطرة على قرية خرائج العاشق جنوب غرب ناحية العياضية من تنظيم داعش الإرهابي.

من جهة أخرى قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون اليوم في تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في منطقة السويب جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي في تصريح اوردته وكالة انباء الاعلام العراقي واع: إن “العبوة انفجرت بالقرب من سوق لبيع الاغنام واسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج”.

وكان 9 أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون أمس جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة استهدف سوقا في مدينة الصدر شرق بغداد.

سبأ
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