رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شارابوفا تتألق في عودتها للبطولات الكبرى للتنس نيويورك - سبأ:

أثبتت ماريا شارابوفا أنها ستصبح أحد المنافسات على لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد تفوق اللاعبة الروسية التي تشارك ببطاقة دعوة على المصنفة الثانية سيمونا هاليب 6-4 و4-6 و6-3 الليلة الماضية لتبدأ مشوارها في آخر البطولات الكبرى هذا العام بشكل مثير.



ومع استمرار تعافيها من آثار الغياب عن المنافسات لمدة 15 شهرا لإيقافها بسبب المنشطات إضافة لسلسلة من الإصابات المزعجة احتاجت شارابوفا (30 عاما) إلى كل مهاراتها لتنتزع الفوز باستاد آرثر آش في ساعتين و44 دقيقة.



ويعد الفوز على هاليب هو أبرز ما حققته شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا منذ عودتها للتنس في أبريل بعد سقوطها في اختبار للمنشطات في بطولة استراليا المفتوحة العام الماضي.



وتسببت إصابة في عضلات الفخذ في تعطيل تقدمها واضطرت للانسحاب من بطولة ايطاليا المفتوحة في مايو كما عانت من مشاكل في الذراع مؤخرا لتخرج من الدور الثاني في بطولة ستانفورد في بداية هذا الشهر.



لكن لم تكن هناك أي علامات على شعورها بالألم ضد هاليب المتألقة مؤخرا لتحسن سجل نتائجها أمام اللاعبة الرومانية إلى سبعة انتصارات في سبع مباريات في لقاء بالدور الأول كان بقوة مواجهة نهائية.

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ