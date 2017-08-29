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مناقشة امكانية مساهمة الجامعات الأهلية في تقديم المساعدات لجرحی العدوان خلال اجازة عيد الأضحی بصنعاء
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مناقشة امكانية مساهمة الجامعات الأهلية في تقديم المساعدات لجرحی العدوان خلال اجازة عيد الأضحی بصنعاء
[29/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع عقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب امكانية مساهمة الجامعات الأهلية في تقديم المساعدات لجرحی العدوان وزيارتهم خلال اجازة عيد الأضحی المبارك .

وأكد الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات التعليمية الدكتور يحيی الهادي ومستشار الوزير الدكتور محمد ضيف الله ورؤساء الجامعات الأهلية اهمية الدور المناط بالجامعات الأهلية ودورها في تقديم المساعدات لجرحی العدوان وزيارتهم والاطمئنان علی صحتهم في مختلف المستشفيات الحكومية والأهلية بأمانة العاصمة وذلك خلال اجازة عيد الأضحی المبارك .

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والجامعات الأهلية برئاسة وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات التعليمية تتولی جمع المساعدات من الجامعات الأهلية وتحديد قائمة الجرحی من ضحايا العدوان السعودي الأمريكي الغاشم و تقديم المعلومات والاحصائيات الدقيقة وتقسيمهم الی مجموعات ليتسنی لرؤساء الجامعات الوصول اليهم بسهولة ومن ثم وضع الية دقيقة لتوزيعها عليهم بشكل عادل ومتساوي .

وفي الاجتماع اثنی وزير التعليم العالي علی الفكرة وتحمس رؤساء الجامعات علی البذل والعطاء وتقديم المساعدات لجرحی العدوان الذين اجترحوا المأثر البطولية في سبيل الدفاع عن عزة وكرامة الوطن في مختلف جبهات البطولة والشرف .

واكد وزير التعليم العالي أن زيارة رؤساء الجامعات الأهلية للجرحی خلال اجازة عيد الأضحی المبارك في مستشفيات أمانة العاصمة تأتي في اطار المسؤولية الاجتماعية وكواجب وطني لدعم ومساندة الجرحی الذين يستبسلون ويستميتون من اجل الدفاع عن الوطن في مختلف المواقع البطولية فضلا عن ابراز دور الجامعات الأهلية في تعزيز التكافل بين افراد المجتمع .

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