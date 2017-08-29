الرئيس الصماد ونائبه يقدمان واجب العزاء لأسر شهداء الأمن وخالد الرضي قدم الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم ومعه نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي واجب العزاء والمواساة لأسر شهداء المؤسسة الأمنية الشهيد جندي يوسف أحمد محمد البداي والشهيد جندي مصطفى محمد محمد المر القوات العراقية تحرر وادي الوشاش والمبنى الحكومي في العياضية تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم استعادة السيطرة على المبنى الحكومي في ناحية العياضية ووادي الوشاش في قضاء تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي. انخفاض أسعار النفط مع تأثر الأسواق بإعصار في الولايات المتحدة انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تتأثر فيه الأسواق بإغلاق نحو 13 في المائة من الطاقة التكريرية للخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم للنفط بعد أن ضرب إعصار مداري قلب صناعتها النفطية. شارابوفا تتألق في عودتها للبطولات الكبرى للتنس أثبتت ماريا شارابوفا أنها ستصبح أحد المنافسات على لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد تفوق اللاعبة الروسية التي تشارك ببطاقة دعوة على المصنفة الثانية سيمونا هاليب 6-4 و4-6 و6-3 الليلة الماضية لتبدأ مشوارها في آخر البطولات الكبرى هذا العام بشكل مثير.