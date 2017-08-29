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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 04:58:39م
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حفل دور الاستلام والتسليم بين رئيس هيئة الاستخبارات السلف والخلف (مصحح)
[29/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :
 جرى اليوم بصنعاء حفل توديع واستكمال إجراءات دور الاستلام والتسليم بين رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السلف اللواء الركن عبدالله أحمد محنف ورئيس الهيئة الخلف اللواء عبدالله يحيى الحاكم.
وخلال الحفل الذي جرى بحضور رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء علي محمد الكحلاني ورئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على دور الاستلام والتسليم القى رئيس هيئة الاستخبارات السلف كلمة أشار فيها إلى أن أبناء اليمن والقوات المسلحة أسرة واحدة يعمل كل واحد في إطار مسؤولياته.. موضحاً بأن القوات المسلحة اليوم تعيش مرحلة الانتقال من الظروف المعقدة إلى ظروف أفضل.. وأن الوضع الحالي يتطلب أن يعمل الجميع  بمرونة أكثر وتجاوز الخلافات وأن يتكاتف الجميع للحفاظ على اللحمة الوطنية للقوات المسلحة..
وأكد اللواء محنف ان روح التجديد في المناصب القيادية للقوات المسلحة تمكن القيادات الشابة والجديدة من إعطاء خبراتها وبذل جهودها في مصلحة الوطن والقوات المسلحة.. متمنياً لرئيس هيئة الإستخبارات الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه.
فيما عبر رئيس هيئة الإستخبارات الخلف عن شكره وامتنانه للواء محنف على جهوده المخلصة التي بذلها خلال رئاسته للهيئة وبالذات خلال العدوان والتي عملت فيها هيئة الاستخبارات تحت قيادته بكفاءة عالية متجاوزة حجم ونوع وطبيعة أساليب العدوان.
مؤكداً أنه سيكون خير خلف لخير سلف وسيحرص على إنجاز كافة الأعمال والمهام الموكلة إليها.. مستلهماً من خبرات اللواء محنف في كافة الجوانب.
وأشار اللواء الحاكم إلى أن دور القادة ورجال الدولة يتمحور في البناء والنهوض واستغلال الفرص المتاحة لذلك وأن مسؤولية أي قائد أو فرد لا تنتهي إلا بوفاته..
وأكد أن توجهات الجميع ستكون من أجل البناء في كافة المجالات العسكرية وبما يحقق الأهداف المرسومة ويلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب والقوات المسلحة.
وكان رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على إجراءات دور الاستلام والتسليم مدير عام ديوان رئاسة هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد العوامي قد ألقى كلمة أشاد فيها بالأدوار الوطنية والجهود الجبارة التي بذلها اللواء الركن/ عبدالله أحمد محنف خلال عمله رئيساً لهيئة الاستخبارات حيث كان القائد الوطني الذي لم يضعف يوماً في أصعب المراحل العسكرية وكان ذو حس وطني مؤمن بالوحدة الوطنية قدراً ومصيراً وخير مثال للقائد الكفء والناجح.. مشيراً إلى أن الأدوار الوطنية تتعاظم خلال هذه المرحلة وتقف شاخصة أمام أبناء الشعب وفي المقدمة منتسبي القوات المسلحة وقياداتها.
وفي نهاية حفل التوديع ودور الإستلام والتسليم تم تكريم رئيس هيئة الإستخبارات السلف اللواء عبدالله أحمد محنف بدرع القوات المسلحة تكريماً وعرفاناً بأدواره الوطنية التي قدمها خلال رئاسته للهيئة كما قدم رئيس هيئة الإستخبارات الخلف هدايا رمزية للقائد السلف ..
حضر الحفل مدير دائرة الاستخبارت العميد الركن علي أبو حليقة ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي.
سبأ
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