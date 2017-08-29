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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 04:58:39م
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وزارة العدل تختتم برنامج تدريبي حول الامانات والايرادات
[29/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
اختتمت اليوم، بوزارة  العدل، اعمال البرنامج التدريبي الخاص بتطوير قدرات العاملين بديوان عام الوزارة ومحاكم أمانة العاصمة، في مجال الامانات والايرادات، والاعلام الالكتروني، بمشاركة 33 متدربا ومتدربة.

     وفي الحفل القى وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، كلمة أكد فيها اهمية الدورات المتخصصة في المجال المالي والاداري من اجل تحسين الاداء وتطوير قدرات العاملين في المجال القضائي.

ودعا إلى اكتساب المزيد من العلوم والمعارف ليسهل تأدية الأعمال والمهام بإتقان، واصلاح ما تسبب به العدوان من خراب وتدمير في مؤسسات الدولة.

واشار إلى أن اجهزة القضاء معنية بأن تكون نموذجا يحتذي به في العمل والتغلب على كافة المشاكل القائمة بسبب العدوان والحصار، بحيث تكون الانجازات القضائية حاضرة تلبى جميع احتياجات المواطنين.

 ولفت الى ان مواجهة العدوان وجبروته تتطلب منا التخلص من المصالح الضيفة والاهواء الشخصية والرؤى الحزبية والانتماءات المناطقية والتشدد المذهبي، وان يكون توجهنا خالصا لله والوطن والدفاع عن الكرامة والسيادة.

 من جانبها اكدت مديرة التدريب بوزارة العدل آمال الرياشي حرص وزارة العدل على اقامة الدورات التأهيلية لما لها من دور في تحسين مستوى الاداء والارتقاء بالجهاز القضائي.

واشادت باهتمام قيادة الوزارة ودعمها لكافة البرامج والخطط الهادفة الى معالجة الاختلالات وتلبية الاحتياجات الطارئة لتسيير أعمال القضاء.

     فيما عبر المشاركون في كلمة لهم القاها عادل القانص عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام قيادة وزارة العدل بجوانب التدريب والتأهيل، مؤكدين استفادتهم من البرنامج وسعيهم نحو التطبيق الفعلي لما تلقوه من معارف على الواقع العملي وبما يحقق الاهداف المأمولة.

واختتم الحفل  بتوزيع الشهادات التقديرية بحضور  نائب وزير العدل القاضي احمد عقيدة، ورئيس المكتب الفني القاضي عبدالرحمن الشاحذي، ووكيل الوزارة لشؤون المالية الادارية سعد احمد هادي.
سبأ
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