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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 04:58:39م
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وزير الصحة يطلع على سير العمل بالمركز الوطني لعلاج الأورام
[29/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ اليوم سير العمل في المركز الوطني لعلاج الأورام بصنعاء.

  واطلع الدكتور بن حفيظ  خلال زيارته لأقسام المركز على سير العمل فيه والخدمات التي يقدمها للمرضى، حيث زار قسم العلاج بالإشعاع ووحدة المحاكاة والعيادات الخارجية للمركز، واستمع من القائمين على المركز إلى الصعوبات التي تواجه عمل مركز الأورام من أدوية ووقود ونفقات تشغيلية.

إلى ذلك ناقش اجتماع عقد اليوم بالمركز  برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ المواضيع المتعلقة بسير عمل المركز والصعوبات التي تواجهه خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي أكد وزير الصحة أهمية تعاون جميع كادر المركز وتفاعلهم في أداء مهامهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان السعودي الأمريكي والذي تسبب في أضرار كبيرة في القطاع الصحي الأمر الذي أدى إلى نقص الخدمات الصحية وانعدام الأدوية خصوصا مرض السرطان.

وأشاد وزير الصحة بصمود الكادر الصحي في المركز وقيامهم بمسؤولياتهم الوطنية والإنسانية تجاه المرضى من مرتادي المركز كونهم بحاجة إلى مساعدة لتخفيف معاناتهم مع المرض.

من جانبه استعرض مدير عام المركز الوطني للأورام بصنعاء الدكتور علي الأشول  الصعوبات التي تواجه عمل المركز من نقص في الأدوية والوقود والنفقات التشغيلية، مشيرا إلى معاناة مرضى السرطان بسبب نقص الأدوية التي يصرفها المركز باعتباره الرافد الرئيسي لتلك الشريحة المحتاجة للدواء.
سبأ
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