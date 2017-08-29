محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع عدد من المرتزقة في المعافر ومقبنة بتعز تعز - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون في عمليتين للجيش واللجان الشعبية، اليوم، على مواقع المرتزقة في مديريتي المعافر ومقبنة بمحافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن وحدة من الجيش واللجان شنت عملية مباغتة استهدفت فيها مرتزقة العدوان في تبة القرون بمنطقة الكدحة مديرية المعافر.



وأوضح المصدر أن خسائر فادحة لحقت بصفوف مرتزقة العدوان في عملية أخرى خاطفة للجيش واللجان على مواقع المرتزقة في الدار الغربي وتبة النبيع بمنطقة حمير بمديرية مقبنة محافظة تعز.

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ