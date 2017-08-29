الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة يواصل الجيش واللجان الشعبية الجيش السعودي استهداف العدو السعودي ومرتزقته في جبهات الدفاع عن الوطن و تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد . مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا اثر اطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء بناء على طلب طوكيو وواشنطن، بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا حلق فوق اليابان،وفق مصادر دبلوماسية. استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية سجلت أسعار الذهب استقرارا اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة. إنطلاق بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة انطلقت في صالة النادي الأهلي بصنعاء اليوم بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة، ينظمها فرع إتحاد اللعبة بالأمانة.