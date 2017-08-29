محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة صنعاء - سبأ:



يواصل الجيش واللجان الشعبية الجيش السعودي استهداف العدو السعودي ومرتزقته في جبهات الدفاع عن الوطن و تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ زلزال2 وعدد من صواريخ الكاتيوشا على مبنى قيادة سقام في نجران وتم قصف صاروخي ومدفعي مكثف على تجمعات وتحصينات الجيش السعودي ومرتزقتة في التبة الرملية و عباسة و ذورعين .



وحسب المصدر لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم و أصيب اخرون في عملية هجومية نفذها الجيش واللجان على معسكر البقع ،فيما قتل العشرات منهم ا بصلية من صواريخ الكاتيوشا استهدفت تجمعاتهم قبالة منفذ الخضراء ،وتم قنص جندي سعودي في موقع المخروق الصغير.



كما افشل الجيش واللجان زحفا لمرتزقة العدوان مسنودا بالطيران الحربي والأباتشي والاستطلاع على سلسلة جبال عليب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وتم إحراق آليتين سعوديتين في المنطقة نفسها فيما دكت المدفعية تحصينات الجيش السعودي في قيادة الفواز محققة إصابات مباشرة



وفي عسير استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة قبالة منفذ علب وتم إطلاق صواريخ الكاتيوشا على تجمعات اخرى وقنص احد المرتزقة في المنفذ ،كما دكت المدفعية قيادة الحاجر وآليات الجيش السعودي في تبة عامر، واستهدفت موقعا مستحدثا خلف موقع المسيال .



في جيزان أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان صلية صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في بوابة الموسم و منفذ الطوال .



وأكد المصدر مصرع العشرات من المرتزقة وإصابة اخرين خلال عملية للجيش واللجان على مواقعهم في الهاملي بمديرية موزع في تعز،وقتل وجرح عدد أخر في تفجير إحدى المدرعات بالمديرية نفسها ، فيما استهدفت عملية عسكرية للجيش مواقع المرتزقة في المكلكل بالوازعية خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم .



كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في تبة الأمام بمديرية ذباب وقصفت تجمعات اخرى شمال غرب العمري وضربت المدفعية موقع المرتزقة شمال غرب العمري بالمديرية .



ووفقا للمصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال محاولة تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في وادي شواق بمحافظة الجوف ،وتم قنص أربعة آخرين في منطقة وقز بمديرية المصلوب وقنص مرتزق في مديرية المتون .



وأشار المصدر الى أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة جنوب كهبوب في لحج ، وإعطاب مدرعة عسكرية واستهداف خيمة فيها تجمعات لهم بصاروخ موجه في مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، فيما لقي ثلاثة من المرتزقة مصرعهم قبالة جبل هيلان بالمديرية وتم تدمير مدرعة تقل عدد منهم بصاروخ موجه في منطقة القرن .



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة شرق وادي ربيعة وتم إحباط محاولة تسلل لهم في الواغرة بمنطقة المخدرة في مأرب ، واستهدف قصف مدفعي تجمعات لمرتزقة الجيش السوداني شمال صحراء ميدي في حجة .

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ