عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ماكرون وميركل يدعوان بوتين إلى دعم وقف إطلاق النار في أوكرانيا باريس - سبأ:

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني بترو بوروشنكو إلى ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار الجديد في شرق أوكرانيا.



وقال ماكرون وميركل "تسجل فرنسا وألمانيا أن الوضع الأمني في شرق أوكرانيا لم يتحسن بشكل كبير" وفق بيان للرئاسة الفرنسية.



وأضافا أن وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه الجمعة "لم يطبق بشكل تام من نفس الأطراف التي وقعت عليه."



ودعا البيان الرئيس بوتين والرئيس بوروشنكو إلى احترام التزاماتهما بالكامل والإعلان عن دعمهما لوقف إطلاق النار وضمان توجيه الأوامر المناسبة إلى الجيش والقوات المنتشرة في الميدان".



الجدير بالذكر أن العمل بوقف إطلاق النار بين الحكومة والانفصاليين الموالين لروسيا يبدأ تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.. بيد أن الجانب الأوكراني من المركز المشترك لوقف إطلاق النار قال إن أول انتهاك للهدنة وقع بعد دقيقتين من سريانها عندما قصف الانفصاليون قرية تالاكيفكا في منطقة دونيتسك بأسلحة خفيفة وبنادق رشاشة.



واتهم الانفصاليون من ناحيتهم القوات الحكومية بانتهاك الهدنة وقالوا إن أحد مقاتليهم قتل بنيران قناصة أوكرانيين ليكون أول "ضحية" بعد وقف إطلاق النار.

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ