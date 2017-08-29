محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل موسكو تحذر من خطر التصعيد في شبه الجزيرة الكورية موسكو- سبأ:

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق من خطر التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، متوقعة ضغطا جديدا بالعقوبات على بيونغ يانغ في أعقاب التجربة الصاروخية الأخيرة.



وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ،وفق ما أورده موقع قناة "روسيا اليوم" الالكتروني، أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية أخذ طابعا تصعيديا، معتبرا أن المناورات الأخيرة التي أجرتها واشنطن وسول زادت الأمر تعقيدا وأدت إلى استفزاز بيونغ يانغ.



وأضاف ريبكوف في حديثه للصحفيين من العاصمة الكازاخستانية أستانا ،وفق الموقع ذاته ، أن موسكو تتوقع ضغطا جديدا نحو تعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مخزون تلك العقوبات قد استنفد.



وكانت كوريا الشمالية أطلقت، فجر اليوم الثلاثاء، صاروخا بالستيا متوسط المدى حلق فوق الأراضي اليابانية وسقط في المحيط الهادئ، وذلك بعد 3 أيام من إطلاق بيونغ يانغ 3 صواريخ قصيرة المدى.



وهددت واشنطن وسول بيونغ يانغ بـ"رد قوي"، في حال استمرارها في الـ"استفزازات" في المستقبل.



ودعت اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، فيما ناشدت طوكيو، موسكو وبكين، اتخاذ موقف "أكثر فاعلية"، حيال كوريا الشمالية.

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ