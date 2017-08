Cinq raids contre de une maison et une mosquée au district de Nihm [29/أغسطس/2017]

SANA'A, 29 Aout (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a detruit une maison et une mosquée au district de Nihm.



Une source de sécurité au gouvernorat a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancée cinq raids contre une mosquée et une maison dans la zone de Maswarah.



