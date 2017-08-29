ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 10:43:33ص
طيران العدوان يواصل تدمير المساجد والبنية التحتية
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي تدمير المساجد ومنازل المواطنين و البنية التحتية في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .
مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا اثر اطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء بناء على طلب طوكيو وواشنطن، بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا حلق فوق اليابان،وفق مصادر دبلوماسية.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
إنطلاق بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة
انطلقت في صالة النادي الأهلي بصنعاء اليوم بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة، ينظمها فرع إتحاد اللعبة بالأمانة.
آخر الأخبار:
وزارة الأوقاف تدين استهداف طيران العدوان مسجداً بمديرية نهم
قصف مدفعي يستهدف مرتزقة الجيش السوداني في ميدي
القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع للجيش السعودي بجيزان ونجران وعسير
لقاء وطني وسياسي برئاسة الرئيس الصماد يقر إزالة كل أسباب التوتر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا اثر اطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا
[29/أغسطس/2017]
نيويورك - سبأ:
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء بناء على طلب طوكيو وواشنطن، بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا حلق فوق اليابان،وفق مصادر دبلوماسية.

وتأتي الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع بعد اتفاق رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على "تصعيد الضغوط على كوريا الشمالية" وفق ما قال آبي.

وصرح آبي في طوكيو إثر مكالمة هاتفية استمرت زهاء أربعين دقيقة مع الرئيس الأمريكي "علينا فورا عقد جلسة طارئة في الأمم المتحدة وزيادة الضغط على كوريا الشمالية".

وبحسب رئيس الوزراء الياباني، فإن ترامب كرر "الالتزام القوي للولايات المتحدة، بنسبة 100% إلى جانب حليفتها اليابان" بعد هذا "التهديد غير المسبوق".

كما شدد آبي على أهمية دور الصين وروسيا في حض كوريا الشمالية على "تغيير سياستها".

وكان الجيش الكوري الجنوبي والحكومة اليابانية قد أعلنا في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الثلاثاء صاروخا حلق فوق اليابان، وذلك وسط أجواء من التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان إن "مقذوفا من نوع غير محدد" قد تم إطلاقه من بيونغ يانغ ، موضحة أن المقذوف تم إطلاقه باتجاه الشرق وحلق "فوق" اليابان.

وتابعت هيئة الأركان أن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحللان بشكل مشترك التفاصيل" المتعلقة بإطلاق المقذوف.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء اليابانية كيودو بأن الصاروخ الكوري الشمالي اخترق على ما يبدو أجواء اليابان.

ولاحقا قال رئيس الوزراء الياباني أن بلاده ستتخذ "كل الإجراءات" الضرورية لضمان أمن اليابانيين بعد الإعلان عن إطلاق الصاروخ.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مقتل 11 شخصاً وإصابة 26 آخرين في انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد
مصرع ثلاثة اشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في بغداد 
وزير الخارجية الروسي يعرب عن أمله بتعزيز مناطق تخفيف التوتر في سورية
سنغافورة: انتهاء عمليات البحث عن البحارة الأمريكيين بحادث المدمرة 
الهند تبدأ سحب قواتها من منطقة (دوكلام) المتنازع عليها مع الصين 
سنغافورة تعلن 23 سبتمبر المقبل موعدا لانتخاباتها الرئاسية 
مقتل جنديين باكستانيين في انفجار لغم أرضي في مقاطعة وزيرستان
صدامات بين معارضي ومؤيدي ترامب في مدينة بيركلي الأميركية
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
سيراليون: 1000 قتيل حصيلة الفيضانات العارمة التي اجتاحت فريتاون
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل تدمير المساجد والبنية التحتية
[29/أغسطس/2017]
وزارة الأوقاف تدين استهداف طيران العدوان مسجداً بمديرية نهم
[29/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 20 غارة على حرض وميدي
[28/أغسطس/2017]
مديرية شدا محاصرة لليوم الثامن جراء استهداف حرس الحدود للخط المؤدي إليها
[28/أغسطس/2017]
طيران العدوان يدمر مسجد ومنزل بمديرية نهم
[28/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by