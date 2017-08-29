عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا اثر اطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا نيويورك - سبأ:

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء بناء على طلب طوكيو وواشنطن، بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا حلق فوق اليابان،وفق مصادر دبلوماسية.



وتأتي الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع بعد اتفاق رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على "تصعيد الضغوط على كوريا الشمالية" وفق ما قال آبي.



وصرح آبي في طوكيو إثر مكالمة هاتفية استمرت زهاء أربعين دقيقة مع الرئيس الأمريكي "علينا فورا عقد جلسة طارئة في الأمم المتحدة وزيادة الضغط على كوريا الشمالية".



وبحسب رئيس الوزراء الياباني، فإن ترامب كرر "الالتزام القوي للولايات المتحدة، بنسبة 100% إلى جانب حليفتها اليابان" بعد هذا "التهديد غير المسبوق".



كما شدد آبي على أهمية دور الصين وروسيا في حض كوريا الشمالية على "تغيير سياستها".



وكان الجيش الكوري الجنوبي والحكومة اليابانية قد أعلنا في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الثلاثاء صاروخا حلق فوق اليابان، وذلك وسط أجواء من التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ.



وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان إن "مقذوفا من نوع غير محدد" قد تم إطلاقه من بيونغ يانغ ، موضحة أن المقذوف تم إطلاقه باتجاه الشرق وحلق "فوق" اليابان.



وتابعت هيئة الأركان أن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحللان بشكل مشترك التفاصيل" المتعلقة بإطلاق المقذوف.



من جانبها أفادت وكالة الأنباء اليابانية كيودو بأن الصاروخ الكوري الشمالي اخترق على ما يبدو أجواء اليابان.



ولاحقا قال رئيس الوزراء الياباني أن بلاده ستتخذ "كل الإجراءات" الضرورية لضمان أمن اليابانيين بعد الإعلان عن إطلاق الصاروخ.

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ