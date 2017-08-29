محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل تدمير المساجد والبنية التحتية صنعاء ـ سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي تدمير المساجد ومنازل المواطنين و البنية التحتية في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان دمّر مسجداً ومنزل مواطن في منطقة مسورة بمديرية نهم محافظة صنعاء التي استهدفها بخمس غارات .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي دمّر جسر النمصة في منطقة الجعملة بمديرية مجز محافظة صعدة بثلاث غارات ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر .



ولفت المصدر إلى أن طائرة بدون طيار تابعة للعدوان شنت غارة على مدرسة الحيمة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة مخلفة أضراراً مادية ، فيما ألقى الطيران قنابل عنقودية على منطقة الكمب بمديرية مقبنة في تعز .



وحسب المصدر شن طيران العدوان أكثر من عشرين غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة و 11 غارة على سلسلة جبال عليب قبالة الخضراء في نجران .

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ