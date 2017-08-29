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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - أغسطس - 2017 الساعة 10:43:33ص
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طيران العدوان يواصل تدمير المساجد والبنية التحتية
[29/أغسطس/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي تدمير المساجد ومنازل المواطنين و البنية التحتية في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان دمّر مسجداً ومنزل مواطن في منطقة مسورة بمديرية نهم محافظة صنعاء التي استهدفها بخمس غارات .

وذكر المصدر أن الطيران المعادي دمّر جسر النمصة في منطقة الجعملة بمديرية مجز محافظة صعدة بثلاث غارات ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر .

ولفت المصدر إلى أن طائرة بدون طيار تابعة للعدوان شنت غارة على مدرسة الحيمة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة مخلفة أضراراً مادية ، فيما ألقى الطيران قنابل عنقودية على منطقة الكمب بمديرية مقبنة في تعز .

وحسب المصدر شن طيران العدوان أكثر من عشرين غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة و 11 غارة على سلسلة جبال عليب قبالة الخضراء في نجران .

سبأ
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