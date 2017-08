Meurtre et blessure d'un certain nombre de mercenaires [29/أغسطس/2017]

ASIR, 29 Aout (SABA)-Un certain nombre de mercenaires ont été tués dans un bombardement de l'artillerie de l'armée et des forces populaires à Asir.

Une source militaire a indiqué à SABA, que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a bombardée de rassemblements de mercenaires de l'agression saoudienne devant le port d'Alib, faisant le meurtre et la blessure d'un certain nombre de mercenaires.







La source a ajoutée que des unités de l'armée et des forces populaires a exécutée une opération d'attaque contre le camp d'Al-Bouqa'a, faisant de morts et blessés parmi les rangs de mercenaires.

AM



SABA