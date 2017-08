Tentative échouée de Mercenaries contre vers les monts d'Alib [29/أغسطس/2017]

NAJRAN, 29 Aout (SABA)-Les mercenaires de l'agression saoudienne ont fait échouer une tentative d'infiltration vers les série de monts d'Alib à Najran, causant le meurtre et la blessure d'un certain nombre parmi eux.



Une source militaire a indiqué à SABA, que des unités de l'armée et des forces populaires ont brulé deux véhicules militaires saoudiens, ajoutant que la tentative a été couvert par les apaches et les avions de guerres et les drones.



La source a ajoutée que la force de missile a ciblé utilisant de rouquettes de type de Katioucha un rassemblements de mercenaires devant le port d'Al-KHadhra'a, faisant de meurtre d'un certain nombre parmi eux.



AM



SABA