محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الأوقاف تدين استهداف طيران العدوان مسجداً بمديرية نهم صنعاء - سبأ:

أدانت وزارة الأوقاف والإرشاد استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي مسجداً بمنطقة مسورة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء .



واستنكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الأعمال الإرهابية في العشر من شهر ذي الحجة الحرام متجاهلا حرمة هذه الأيام وحرمة المساجد وقدسيتها، وكذا منع اليمنيين من أداء الحج للعام الثالث على التوالي.



وأشار البيان إلى أن استهداف المسجد في مديرية نهم جريمة تضاف إلى سجل تحالف العدوان الإجرامي باستهدافه 789 مسجداً وقبة وضريح .. مؤكدا أن ذلك يكشف خطط العدوان لتدمير الشواهد التاريخية الإسلامية في اليمن.



وعبرت وزارة الأوقاف عن أسفها لمواقف المجتمعات والمنظمات والمؤسسات الإسلامية وصمتها المخزي إزاء هذه الجرائم التي تستهدف المقدسات الإسلامية.



كما أدانت مجزرتي تحالف العدوان في مديرية أرحب وفج عطان وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى.



وحمل البيان الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة جراء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم ، مستنكرا الدور السلبي للمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان تجاه الإبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني من قبل العدوان السعودي الأمريكي .

سبأ [29/أغسطس/2017]سبأ