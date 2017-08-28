محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع للجيش السعودي بجيزان ونجران وعسير جيزان - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية اليوم تجمعات ومواقع للجنود السعوديين ومرتزقتهم في جيزان ونجران وعسير.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في بوابة الموسم ومنفذ الطوال بجيزان.



وأشار المصدر إلى أن قصف صاروخي ومدفعي مكثف استهدف تجمعات وتحصينات الجيش السعودي والمرتزقة في التبة الرملية وعباسة وذو رعين، فيما استهدف قصف مدفعي تحصينات الجيش السعودي في قيادة الفواز بنجران محققة إصابات مباشرة.



وفي عسير أوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت موقع مستحدث خلف موقع المسيال وقيادة الحاجر وآليات الجيش السعودي في تبة عامر.. مؤكدا قنص جندي سعودي في موقع المخروق الصغير وأحد مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب.



وكان طيران العدوان قد شن 11 غارة على سلسلة جبال عليب قبالة الخضراء بنجران لإسناد زحف مرتزقته.

سبـأ [28/أغسطس/2017]سبـأ