لقاء وطني وسياسي برئاسة الرئيس الصماد يقر إزالة كل أسباب التوتر [28/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :



أقر لقاء وطني وسياسي موسع بصنعاء اليوم دعا اليه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة وعضوي المجلس صادق أمين ابو راس ومهدي المشاط إزالة كل اسباب التوتر التي نتجت مؤخرا في العاصمة صنعاء وعودة الاوضاع الأمنية إلى شكلها الطبيعي قبل الفعاليات التي تمت الأسبوع الماضي، وإستمرار التحقيق الأمني المتخصص والمهني والمحايد في الأحداث الاخيرة وعدم استباق نتائج التحقيق من أي جهة .



وأقر اللقاء الذي حضره ممثلو مكوني المؤتمر الشعبي العام برئاسة امين عام المؤتمر عارف الزوكا ومكون انصار الله برئاسة الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام استمرار اللقاءات بين قيادة المكونات لوضع الحلول والمقترحات الاعلامية والسياسية وتوحيد كافة الجهود لمواجهة العدوان ..وتوحيد الجبهة الداخلية وعدم السماح لشقها او خلخلتها.



وكان اللقاء قد ناقش التطورات الاخيرة واستمع الى كافة الآراء والمقترحات الكفيلة بتوحيد الصف الوطني وحماية الجبهة الداخلية وتعزيز وتعميق الشراكة الوطنية والاخوة في مواجهة كافة التحديات وفي مقدمتها استهداف الجبهة الداخلية وتصعيد العدوان في مختلف المحاور والإنطلاق في العمل السياسي والاجتماعي من منطلقات الوفاء لتضحيات الشهداء الابرار وصبر وصمود الشعب اليمني العزيز المقاوم والثابت والذي وضع آماله وطموحه أمانة في أعناق حملة الدفاع عنه ضد الهجمة الوحشية من قبل العدوان السعودي الامريكي وتحالف اكثر من سبعة عشر دولة والحصار الجائر برا وبحرا وجوا في سوابق لم يشهد لها التاريخ مثيلا.



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