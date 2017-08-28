[28/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بمديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء اليوم، سير أداء عدد من المكاتب الخدمية والإيرادية بالمديرية والصعوبات التي تواجهها.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام المديرية أحمد طاهر نهشل ومدراء المكاتب، تقرير حول إيرادات مكتب الواجبات للشهرين الماضيين والتي بلغت 35مليون 232 ألف ريال، وتقرير حول إيرادات مكتب الضرائب والتي بلغت10ملايين و400الف ريال خلال نفس الفترة.
وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه مكتب النقل في عملية التحصيل وكذا تقرير حول سير الأداء بمكتب الأحوال المدنية وخططه للفترة القادمة.
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