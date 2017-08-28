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الوحدة التنفيذية للنازحين بحجة توجه نداء استغاثة للمنظمات الدولية والمحلية
[28/أغسطس/2017]
حجة - سبأ :

وجهت الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة حجة نداء استغاثة للمنظمات الدولية والمحلية، لتقديم المساعدات الإيوائية والغذائية للأسر النازحة في مديريتي عبس وحيران التي تعرضت مخيماتها للسيول والعواصف.


وأوضحت الوحدة التنفيذية في بيان استغاثة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سيول الأمطار تسببت في إحداث أضرار كبيرة في مساكن وغذاء الأسر النازحة البالغ عددها الف و991 أسرة موزعة على 45 قرية وتجمع سكاني ومخيم.

وأكد البيان أن تلك الأسر أصبحت تعيش في العراء تحت حر الشمس بلا مأوى أو غذاء وهو ما يتطلب التدخل العاجل والسريع لإنقاذها نظرا لأوضاعها المعيشية التي لا تحتمل التأخير.

سبـأ
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