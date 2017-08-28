[28/أغسطس/2017]
الخرطوم - سبأ :
حصل الباحث مبارك منصور علي الضبيبي على درجة الماجستير بامتياز من كلية الدراسات العليا بجامعة القرآن الكريم والعلوم بجمهورية السودان عن رسالته الموسومة بـ " رواية أبي الحارث عن الكسائي من طريق طيبة النشر لابن الجزري - جمعاً وتوجيهاً".
وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الدكتور النور رزق إبراهيم رئيساً ومشرفاً، والدكتور عبد المحمود يوسف ممتحناً داخلياً، والدكتور عبدالله محمد نور ممتحناً خارجياً .. بإسهامات الرسالة المعرفية في مجالها.
وتعتبر الرسالة إحدى الإسهامات في مجال القراءات العشر حيث جمعت رواية أبي الحارث عن الكسائي من طريق طيبة النشر لابن الجزري - جمعاً وتوجيهاً، وتعد من الرسائل النوعية باعتبارها الأولى التي تناولت رواية أبي الحارث.
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