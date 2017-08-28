[28/أغسطس/2017]
صعدة - سبأ :
قال مصدر محلي بمحافظة صعدة إن قوات حرس الحدودي السعودي الإجرامية تواصل استهداف الخط العام المؤدي إلى مديرية شدا بالأسلحة الرشاشة لليوم الثامن على التوالي .
وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مديرية شدا محاصرة منذ أسبوع ولم يدخل أليها أي مواد غذائية ويتم استهداف أي تحرك فيها بشكل متعمد.
ولفت المصادر إلى أن قوات حرس الحدود السعودي استهدفت أيضا بالأسلحة الرشاشة عدداً من سيارات المواطنين.. داعيا المنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤوليتها وإدانة أمعان العدو السعودي في استهداف الموطنين والخط العام والذي ما يزال مستمرا حتى الآن.
سبـأ