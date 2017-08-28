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تدشين حملة القطاع الخاص للإغاثة الطبية بالحديدة
[28/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ :

دشن محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج ومعه مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله اليوم حملة القطاع الخاص للإغاثة الطبية بالمحافظة تحت شعار" يدا بيد لمواجهة الكوليرا .. وطننا مسؤوليتنا جميعا".

تتضمن الحملة، تقديم أدوية ومحاليل طبية خاصة بالكوليرا يتم توزيعها على معظم مديريات المحافظة.

وفي التدشين أشاد المحافظ الهيج ومدير مكتب الصحة بجهود القطاع الخاص في توزيع مواد طبية وإغاثة إنسانية لتخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار الجائر.

وأكدا أن القطاع الخاص أثبت شراكته الحقيقية في مواجهة العدوان والتخفيف من آثاره في أوساط المجتمع من خلال تقديم الدعم المستمر للعديد من القطاعات وفي المقدمة القطاع الصحي الذي يواجه ضغوط كبيرة خلال فترة العدوان.

فيما أشار منسق لجنة القطاع الخاص للإغاثة الطبية أحمد العودي إلى جهود اللجنة في دعم حملة مكافحة الكوليرا في إطار الجهود المجتمعية المكملة لجهود الرسمية التي تواجه نقصا حادا في مواد الإغاثة الطبية والإنسانية.

وأوضح أن اللجنة تستهدف قطاعات اقتصادية كداعم إضافي لضمان إستمرارية وفعالية أعمال الإغاثة وخاصة في ظل تفشي الأمراض وارتفاع نسبة الفقر جراء العدوان والحصار.

وثمن العودي دور ودعم الإتحادات والنقابات الداعمة للجنة القطاع الخاص وفي المقدمة جمعية الصرافين اليمنيين وجمعية البنوك اليمنية واتحاد مستوردي القمح واتحاد مستوردي المشتقات النفطية.

حضر التدشين وكيل المحافظة عبد الرحمن الجماعي وعدد من المسئولين بمكتب الصحة بالمحافظة ولجنة القطاع الخاص للإغاثة الإنسانية.

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