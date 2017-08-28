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مقتل 11 شخصاً وإصابة 26 آخرين في انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد
[28/أغسطس/2017] بغداد – سبأ:
لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 26 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط برتبة رائد في الشرطة العراقية قوله إن "سيارة مفخخة انفجرت في داخل سوق لبيع الخضار في مدينة الصدر ما اسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 26 بجروح".

واشار الى ان الانفجار وقع حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً قرب سوق بيع الخضار الرئيسي في منطقة جميلة الواقعة في مدينة الصدر .. مشيراً الى وجود عدد من عناصر الامن بين القتلى والجرحى .

وذكرت التقارير ان الانفجار ادى الى دمار كبير داخل السوق حيث تناثرت البضائع على الارض واختلطت بدماء الضحايا.

وتزامن التفجير مع تنفيذ القوات العراقية عملية كبيرة لاستعادة السيطرة على قضاء تلعفر أحد آخر اكبر معاقل تنظيم (داعش) في محافظة نينوى شمال العراق.

واشتبكت القوات العراقية اليوم مع تنظيم (داعش) قرب مدينة تلعفر والتي تعد آخر جيب للتنظيم في محافظة نينوى الشمالية.

وأفادت الوكالة ان اشتباكات عنيفة شاركت فيها قوات الحكومة العراقية والقوات المتحالفة معها مع مسلحي التنظيم في بلدة العياضية التي تبعد 15 كيلومترا شمال تلعفر.

وأكدت ان القوات العراقية والقوات الخاصة وقوات الشرطة ومقاتلو الحشد الشعبي سيطروا على جميع الأحياء داخل تلعفر، بعد أسبوع واحد من شن أحدث هجوم لها على معقل التنظيم.

واشارت الى ان عمليات التمشيط لاتزال متواصلة في المدينة فيما يتوقع أن يصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى المدينة لإعلان استعادتها من مسلحي التنظيم.
سبأ
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