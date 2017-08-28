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آخر تحديث: الإثنين، 28 - أغسطس - 2017 الساعة 07:51:50م
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مصرع ثلاثة اشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في بغداد 
[28/أغسطس/2017] بغداد – سبأ:
اعلنت الشرطة العراقية اليوم الاثنين عن مصرع ثلاثة اشخاص واصابة ستة آخرين بجروح انفجار سيارة مفخخة شرقي العاصمة العراقية بغداد.

 وقالت مصادر في الشرطة العراقية ان "سيارة مفخخة انفجرت اليوم في منطقة (علوة جميلة) شرقي بغداد ما تسبب بمصرع ثلاثة اشخاص واصابة ستة آخرين بجروح متباينة نقلوا على اثرها الى مستشفى الامام علي القريب لتلقي العلاج.

واضافت ان "الشرطة طوقت مكان الحادث وباشرت التحقيق في ملابساته" مرجحا ان يكون التفجير من تدبير مسلحين تنظيم (داعش).
سبأ
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