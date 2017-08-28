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إختتام دورات تدريبية بفرع إتحاد نساء اليمن بالحديدة
[28/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:
اختتمت بفرع إتحاد نساء اليمن بالحديدة اليوم دورات تدريبية خاصة بتصنيع البخور والأشغال اليدوية والخياطة والحلويات والكوافير ضمن مشروع الصمود ونشر ثقافة السلام الذي ينفذ بدعم منظمة أوكسفام.

هدفت الدورات في 22 يوما إكساب 80 متدربة من مديريات الحوك والحالي والميناء والمراوعة، معارف ومهارات وحرف يدوية تسهم في تحسين أوضاعهن المعيشية من خلال الإعتماد على إمكانياتهن الذاتية.

وفي الإختتام أشار وكيل المحافظة المساعد هاشم العزعزي إلى أهمية مثل هذه الدورات الهادفة تأهيل المرأة بما يمكنها من مواجهة ظروف الحياة وخاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي خلفها العدوان والحصار.

وأشاد بجهود فرع إتحاد نساء اليمن لتأهيل عدد من النساء بما يسهم في تخفيف معاناة المجتمع .. مؤكدا حرص قيادة المحافظة ودعمها للوصول إلى مخرجات تسهم في رفد السوق المحلية وتدعم إقتصاد الأسر.

فيما أشارت رئيسة فرع الإتحاد صحية راجح ومنسق مشروع الصمود هدى غالب وممثلة منظمة أوكسفام إيمان الحمزي إلى أهمية إشراك المرأة في مختلف الجوانب وتقديم الدعم لها بما يكفل النهوض بواقع الأسرة وتحسين الظروف المعيشية.

تخلل الإختتام عرض ريبورتاج عن نشاط الإتحاد في مساعدة النازحين ومشروع المساعدات النقدية غير المشروطة.

وفي ختام الحفل الذي حضره مدير عام مديرية الميناء علي عبيد وعدد من المسؤولين، تم تكريم المشاركات والمدربات.
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