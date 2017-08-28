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آخر تحديث: الإثنين، 28 - أغسطس - 2017 الساعة 07:51:50م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ وحكماء اليمن
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم عددا من مشائخ وحكماء وأعيان اليمن بحضور نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول والشيخ عبد العزيز الشائف.
هارفي" يودي بحياة شخصين ويهدد تكساس بسيول "كارثية"
أودى الإعصار هارفي وهو أقوى إعصار يجتاح ولاية تكساس الأمريكية منذ أكثر من 50 عاما بحياة شخصين، في حين حذرت السلطات الأمريكية من أن "هارفي" يهدد بسيول كارثية بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
إنطلاق بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة
انطلقت في صالة النادي الأهلي بصنعاء اليوم بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة، ينظمها فرع إتحاد اللعبة بالأمانة.
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  محلي
مناقشة إحتياجات مديرية بعدان بمحافظة إب
[28/أغسطس/2017] إب - سبأ:
ناقش اجتماع للمكتب التنفيذي والمجلس المحلي بمديرية بعدان بمحافظة إب، برئاسة وكيل المحافظة صادق حمزة، احتياجات المديرية ودور المكاتب الخدمية والإيرادية فيها.

وإستعرض الإجتماع بحضور مدير عام المديرية محمد الأشول الدور الذي تقوم به المكاتب بالمديرية ومتابعة صرف المعونات الغذائية المقدمة للكادر التعليمي والمحتاجين والنازحين وكذا متابعة صرف البطائق السلعية للتربويين بالمديرية.

وشدد الوكيل حمزة على ضرورة الاسراع في توزيع البطاقة السلعية للمدرسين واستكمال صرف المرتبات للموظفين.. مؤكدا أهمية معالجة قضايا المواطنين وتلمس إحتياحاتهم في إطار الامكانيات المتاحة.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار والعمل على تعزيز الجبهة الداخلية ورفد الجبهات بالرجال والمال.
سبأ
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