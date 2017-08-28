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مناقشة إحتياجات مديرية بعدان بمحافظة إب
[28/أغسطس/2017] إب - سبأ:
ناقش اجتماع للمكتب التنفيذي والمجلس المحلي بمديرية بعدان بمحافظة إب، برئاسة وكيل المحافظة صادق حمزة، احتياجات المديرية ودور المكاتب الخدمية والإيرادية فيها.
وإستعرض الإجتماع بحضور مدير عام المديرية محمد الأشول الدور الذي تقوم به المكاتب بالمديرية ومتابعة صرف المعونات الغذائية المقدمة للكادر التعليمي والمحتاجين والنازحين وكذا متابعة صرف البطائق السلعية للتربويين بالمديرية.
وشدد الوكيل حمزة على ضرورة الاسراع في توزيع البطاقة السلعية للمدرسين واستكمال صرف المرتبات للموظفين.. مؤكدا أهمية معالجة قضايا المواطنين وتلمس إحتياحاتهم في إطار الامكانيات المتاحة.
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار والعمل على تعزيز الجبهة الداخلية ورفد الجبهات بالرجال والمال.
سبأ