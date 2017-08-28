التعليم الفني: 7 أكتوبر بدء العام الدراسي الجديد بالمعاهد الفنية والمهنية [28/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

حددت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني السابع من أكتوبر القادم بدء الفصل الدراسي الأول في المعاهد الفنية والمهنية بأمانة العاصمة وعموم المحافظات للعام الدراسي 2017 - 2018م .



وأوضح نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة حددت الثالث من سبتمبر القادم بدء القبول والتسجيل الإلكتروني الموحد عبر البوابة الإلكترونية وخدمات الرسائل القصيرة اس ام اس في كافة المعاهد التقنية والمهنية بأمانة العاصمة وعموم المحافظات وتستمر أسبوعين.



وأشار إلى أن اختبارات القبول والمفاضلة للطلاب المتقدمين ستبدأ في 20 سبتمبر القادم، فيما سيتم إعلان النتائج وأسماء المقبولين وتوزيعهم على التخصصات والأٌقسام في الـ 30 سبتمبر القادم.



ولفت الدكتور الحوالي إلى أن الفصل الدراسي الأول سينتهي في 17 يناير القادم، فيما تبدأ اختبارات نصف العام الدراسي للمعاهد الفنية والمهنية في 30 يناير القادم وتستمر أسبوعين.



وبين أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في 7 فبراير 2018م وينتهي في 4 يوليو من ذات العام وستبدأ الاختبارات العملية النهائية في 7 يوليو، والإختبارات النظرية العامة في الـ28 يوليو من العام القادم.



ودعا نائب وزير التعليم الفني الطلاب والطالبات الراغبين الإلتحاق في المعاهد الفنية والمهنية التوجه للتسجيل عبر البوابة الإلكترونية الموحدة في عموم المحافظات أو عبر إرسال رسائل نصية عبر شركة يمن موبايل للهاتف النقال واختيار التخصصات التي يرغبون بها من أي منطقة أو محافظة دون عناء أو الذهاب إلى تلك المعاهد.



كما دعا العاملين بالمعاهد الفنية والمهنية إلى التواجد في مقار عملهم بدءً من الـ16 من سبتمبر القادم للتحضير والتهيئة واستقبال الطلاب الجدد.

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