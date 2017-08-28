وزير الإعلام يلتقي مدراء الإذاعات المحلية الرسمية والخاصة [28/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

التقى وزير الإعلام أحمد حامد اليوم مدراء الإذاعات المحلية الرسمية والخاصة.



جرى خلال اللقاء بحضور نائب وزير الإعلام هاشم شرف الدين ووكيل الوزارة لشؤون الإذاعة والتلفزيون أحمد الحماطي والقائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الصحافة عبدالله الصبري، مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعمل الإذاعي وآلية توحيد الرسالة الإعلامية في ظل إستمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.



وفي اللقاء أشاد وزير الإعلام بدور الإذاعات في مواجهة العدوان خلال الفترة الماضية .. مؤكدا ضرورة توحيد الرسالة الإعلامية من خلال برنامج "العدوان وحدنا" كبداية للعمل الجماعي والذي ستشارك فيه جميع الإذاعات وبإشراف إذاعة صنعاء البرنامج العام.



وشدد على أهمية الإرتقاء بالعمل الإذاعي والإلتزام بلائحة الإعلام المسموع التي تم إقرارها مؤخرا .



واستمع الوزير حامد من مدراء الإذاعات إلى إيضاح حول عدد من القضايا والموضوعات .. موجها بتذليل الصعوبات وتسهيل مهمة الإذاعات وربطها مع بعضها لتكون الرسائل موحدة وتصب في خدمة الوطن ووحدته وتعزيز الإصطفاف والتلاحم الوطني.



فيما عبر المشاركون في اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لوزير الإعلام على ما يبذله من جهود في تحسين مستوى العمل بالإذاعات .. منوهين بفكرة تخصيص برامج منددة بالعدوان وتجهيز عمل برامجي موحد تعمل فيه كل الإذاعات تعكس صمود الشعب اليمني ووقوفه صفا وحدا في مواجهة العدوان ومخططاته.

سبأ