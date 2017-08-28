ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 28 - أغسطس - 2017 الساعة 07:33:58م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ وحكماء اليمن
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم عددا من مشائخ وحكماء وأعيان اليمن بحضور نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول والشيخ عبد العزيز الشائف.
هارفي" يودي بحياة شخصين ويهدد تكساس بسيول "كارثية"
أودى الإعصار هارفي وهو أقوى إعصار يجتاح ولاية تكساس الأمريكية منذ أكثر من 50 عاما بحياة شخصين، في حين حذرت السلطات الأمريكية من أن "هارفي" يهدد بسيول كارثية بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
إنطلاق بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة
انطلقت في صالة النادي الأهلي بصنعاء اليوم بطولة أمانة العاصمة المفتوحة لكرة الطاولة، ينظمها فرع إتحاد اللعبة بالأمانة.
آخر الأخبار:
مقتل 11 شخصاً وإصابة 26 آخرين في انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد
مصرع ثلاثة اشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في بغداد 
إختتام دورات تدريبية بفرع إتحاد نساء اليمن بالحديدة
مناقشة إحتياجات مديرية بعدان بمحافظة إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الإعلام يلتقي مدراء الإذاعات المحلية الرسمية والخاصة
[28/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
التقى وزير الإعلام أحمد حامد اليوم مدراء الإذاعات المحلية الرسمية والخاصة.

جرى خلال اللقاء بحضور نائب وزير الإعلام هاشم شرف الدين ووكيل الوزارة لشؤون الإذاعة والتلفزيون أحمد الحماطي والقائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الصحافة عبدالله الصبري، مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعمل الإذاعي وآلية توحيد الرسالة الإعلامية في ظل إستمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.

وفي اللقاء أشاد وزير الإعلام بدور الإذاعات في مواجهة العدوان خلال الفترة الماضية .. مؤكدا ضرورة توحيد الرسالة الإعلامية من خلال برنامج "العدوان وحدنا" كبداية للعمل الجماعي والذي ستشارك فيه جميع الإذاعات وبإشراف إذاعة صنعاء البرنامج العام.

وشدد على أهمية الإرتقاء بالعمل الإذاعي والإلتزام بلائحة الإعلام المسموع التي تم إقرارها مؤخرا .

واستمع الوزير حامد من مدراء الإذاعات إلى إيضاح حول عدد من القضايا والموضوعات ..  موجها بتذليل الصعوبات وتسهيل مهمة الإذاعات وربطها مع بعضها لتكون الرسائل موحدة وتصب في خدمة الوطن ووحدته وتعزيز الإصطفاف والتلاحم الوطني.

فيما عبر المشاركون في اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لوزير الإعلام على ما يبذله من جهود في تحسين مستوى العمل بالإذاعات .. منوهين بفكرة تخصيص برامج منددة بالعدوان وتجهيز عمل برامجي موحد تعمل فيه كل الإذاعات تعكس صمود الشعب اليمني ووقوفه صفا وحدا في مواجهة العدوان ومخططاته.
سبأ
  المزيد من (محلي)
إختتام دورات تدريبية بفرع إتحاد نساء اليمن بالحديدة
مناقشة إحتياجات مديرية بعدان بمحافظة إب
التعليم الفني: 7 أكتوبر بدء العام الدراسي الجديد بالمعاهد الفنية والمهنية
وزيرا الزراعة والأشغال يطلعان على الأوضاع بمحافظة صعدة
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بمديرية صرواح بمأرب
بدء دورة ورشة تدريبية حول حقوق الاحداث والعدالة التصالحية  
ورشة عمل حول الرعاية الصحية الاولية والتأمين الصحي لعمال النظافة بأمانة العاصمة
محلي وتنفيذي البيضاء ينعي محمد عبدالله عفيف
لقاء بريمة يناقش إجراءات تنفيذ البطاقة السلعية لمنتسبي الأمن
مجلس الشورى يدعو إلى توحيد الرأي والموقف وتماسك الجبهة الداخلية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يدمر مسجد ومنزل بمديرية نهم
[28/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 69 غارة على أربع محافظات
[28/أغسطس/2017]
محافظ تعز يزور جرحى مجزرة العدوان بفج عطان
[27/أغسطس/2017]
وقفة إحتجاجية لأبناء وأقارب الشهداء بمحافظة ريمة
[27/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[27/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by